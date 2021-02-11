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21 BORRETT ROAD加推4房標準戶 周五起招標
文章日期：2021年7月26日 17:49
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長實
（1113）
港島中半山波老道豪宅21 BORRETT ROAD，今日上載新銷售安排，推出19樓7號單位，實用2316方呎4房雙套間隔，本周五(7月30日)起招標、截標日期為8月13日。
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