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21 BORRETT ROAD加推4房標準戶 周五起招標

文章日期：2021年7月26日 17:49

長實（1113） 港島中半山波老道豪宅21 BORRETT ROAD，今日上載新銷售安排，推出19樓7號單位，實用2316方呎4房雙套間隔，本周五(7月30日)起招標、截標日期為8月13日。

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