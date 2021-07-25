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信置系樓盤兩日暫售16伙 吸金逾1.94億
文章日期：2021年7月25日 19:05
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信置
（0083）
系樓盤周末兩日暫時合共售約15伙、套現逾1.95億元，其中與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙I、II，合共售約12伙，吸金逾1.37億元，單位成交價由736.7萬到2262萬元。
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