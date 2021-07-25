即時地產新聞

信置系樓盤兩日暫售16伙 吸金逾1.94億

文章日期：2021年7月25日 19:05

信置（0083）系樓盤周末兩日暫時合共售約15伙、套現逾1.95億元，其中與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙I、II，合共售約12伙，吸金逾1.37億元，單位成交價由736.7萬到2262萬元。

 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款