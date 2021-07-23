市建局紅磡庇利街/榮光街重建項目 今起招標
文章日期：2021年7月23日 17:34
市建局繼與信置（0083）等合作發展觀塘凱滙後、近7年來最大型市區重建住宅項目，位處土瓜灣庇利街/榮光街的項目，今日邀請33家發展商及財團入標競投，截標日期為8月23日（星期一）。
資料顯示，項目在6月共收到36份合作發展意向書；而遞交意向書的發展商，包括本地大孖沙如新地（0016）、恒地（0012）、信置等，而鷹君（0041）、中海外（0688）、招商局置地（0978）、英皇國際（0163）、佳兆業（1638）、遠展（0035）、旭輝（0884）、華懋、南豐、爪哇（0251）等亦有遞交意向書。
上述項目位於庇利街/榮光街，毗鄰為紅磡半新盤環海．東岸，及老牌屋苑碧麗花園，地盤面積7.97萬方呎，最高可建樓面717,464方呎，包括約11.95萬方呎商業樓面，預計提供1150個住宅單位，為2014年9月後，市建局批出觀塘市中心第二、三發展區項目（現為凱滙1及2期）涉近150萬方呎發展樓面後，近7年來最大型市區重建項目。
綜合各測量師行資料，市場最高估值達107.62億元，預計每方呎樓面地價1.3萬至1.5萬元。
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