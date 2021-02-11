不過，反映豪宅樓價指數的CCL(大型單位)報185.93點，按周升0.24%，連升2周共0.82%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，隨著樓價迫近歷史高位，樓價於正式破頂前，明顯由連升轉為反覆爭持，最近3星期以來，CCL在186點到188點之間窄幅爭持；CCL Mass在189點到191點爭持；CCL(中小型單位)在187點到188點爭持；CCL(大型單位)企穩185點水平。

黃表示，現時CCL距離自己歷史高位190.48點相差1.88%；CCL Mass相差1.32%；CCL(中小型單位)相差1.64%；CCL(大型單位)相差3.13%。

四大分區方面，新界東CCL Mass最新報201.42點，按周升0.08%，連升2周共1.03%；港島CCL Mass報193.88點，按周跌0.01%，連跌2周共1.66%；九龍CCL Mass報183.94點，按周跌0.19%；新界西CCL Mass報171.69點，按周跌2.90%。

四區指數與自己歷史高位相比，港島CCL Mass相差2.69%，九龍CCL Mass相差2.53%，新界東CCL Mass相差3.54%，新界西CCL Mass相差2.99%。