CCL按周下跌0.52% 樓價高位反覆爭持
文章日期：2021年7月23日 16:19
今年樓市暢旺，私宅樓價指數高位爭持。中原地產公布，中原城市領先指數CCL最新報186.89點，按周跌0.52%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報189.15點，按周跌0.75%；CCL(中小型單位)報187.08點，按周跌0.66%。
不過，反映豪宅樓價指數的CCL(大型單位)報185.93點，按周升0.24%，連升2周共0.82%。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，隨著樓價迫近歷史高位，樓價於正式破頂前，明顯由連升轉為反覆爭持，最近3星期以來，CCL在186點到188點之間窄幅爭持；CCL Mass在189點到191點爭持；CCL(中小型單位)在187點到188點爭持；CCL(大型單位)企穩185點水平。
黃表示，現時CCL距離自己歷史高位190.48點相差1.88%；CCL Mass相差1.32%；CCL(中小型單位)相差1.64%；CCL(大型單位)相差3.13%。
四大分區方面，新界東CCL Mass最新報201.42點，按周升0.08%，連升2周共1.03%；港島CCL Mass報193.88點，按周跌0.01%，連跌2周共1.66%；九龍CCL Mass報183.94點，按周跌0.19%；新界西CCL Mass報171.69點，按周跌2.90%。
四區指數與自己歷史高位相比，港島CCL Mass相差2.69%，九龍CCL Mass相差2.53%，新界東CCL Mass相差3.54%，新界西CCL Mass相差2.99%。
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