古洞24區地皮暫收12份標書 超4月同區地皮兩標
文章日期：2021年7月23日 12:10
港府積極發展新界東北，接連推出該區住宅官地，其中粉嶺古洞第24區地皮剛截標，記者現場所見，最少有12個發展商或財團入標，已超越今年4月推售的第25區官地，當時收10份標書。
據悉，大部分入標者以獨資入標，包括長實（1113）、恒地（0012）、嘉華（0173）、佳兆業（1638）、遠展（0035），另華懋伙希慎（0014）合資入標，新地（0016）獨資入標。此外，信置（0083）、嘉里（0683）、及大鴻輝興業亦分別入標。
佳兆業資本市場部總經理助理杜晴表示，集團看好新界東北發展，地皮鄰近規劃中的北環線，預計未來配套完善，故獨資入標。
嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，地皮鄰近未來鐵路站，預計項目落成與港鐵站啟用日期相若，故以獨資入標。
受惠毗鄰古洞第25區地皮在今年4月由新地（0016）以每方呎樓面地價逾7100元投得的消息刺激，第24區地皮估值亦急升，綜合市場人士估計，每方呎樓面地價由今年初的5000元，提升至現時的6500至8000元，即地皮估值32億至39.39億元。
記者：甘潔瑩
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