其中地盤A位於大埔露輝路及汀角路交界，地盤面積約20.62萬方呎，是地盤較大地皮，預計作公營房屋或首置作發展，計劃以地積比率3.15倍發展，提供4幢住宅大樓，共涉1,149個單位，預計可容納3,217人口，總樓面近65萬方呎，同時該地盤將提供100個安老院舍宿位。

另地盤B位於汀角路、於區內老牌豪宅雅景花園對面，地盤面積8.84萬方呎，將以3倍地積比率發展，擬建2幢住宅大樓，提供493伙，預計人口為1,479人，樓面共涉約26.5萬方呎。

發展局局長黃偉綸表示，先導計劃是土地供應專責小組建議應優先研究及推行的土地供應選項之一，亦是一個公開、透明的增加公私營房屋供應的公私營合作機制，他期望有更多先導計劃的申請。

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