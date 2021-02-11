新地Wetland Seasons Bay獲批預售 下月初上載樓書及開示位
文章日期：2021年7月22日 16:52
踏入7月底，新界新盤市場再有點新盤加入戰圈，新地（0016）旗下天水圍的Wetland Seasons Bay，已獲批預售樓花同意書。新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay的銷售工作，現時正進入最後籌備階段，最快於8月上旬上載樓書，及開放示範單位。
他續指，新地今日向傳媒介紹項目會所設施Club Seasons by the Bay。整個會所面積佔地約30.3萬方呎，其中26.5萬方呎為室外綠化園林；會所亦提供多種康樂設施，包括24小時開放的「灣景健身室」、長約25米室內及50米室外游泳池，多用途運動場等。另外，The Upper Club提供戶外「天際休憩區」，可俯瞰濕地公園的大自然景色。
Wetland Seasons Bay合共分3期發展，合共提供1998伙，第一期涉1224伙，其中約70%標準戶為兩房或以下戶型，其餘30%為3房或以上大單位，戶型涵蓋開放式至四房。預計關鍵日期為2022年6月30日。
其他報道
樓上燕窩董事7650萬購柏傲莊III特色戶 實呎逾4.5萬貴絕新界分層
芳菲折實均呎2.61萬首推30伙 高同區VAU Residence首批6%
按揭計算機