他續指，新地今日向傳媒介紹項目會所設施Club Seasons by the Bay。整個會所面積佔地約30.3萬方呎，其中26.5萬方呎為室外綠化園林；會所亦提供多種康樂設施，包括24小時開放的「灣景健身室」、長約25米室內及50米室外游泳池，多用途運動場等。另外，The Upper Club提供戶外「天際休憩區」，可俯瞰濕地公園的大自然景色。

Wetland Seasons Bay合共分3期發展，合共提供1998伙，第一期涉1224伙，其中約70%標準戶為兩房或以下戶型，其餘30%為3房或以上大單位，戶型涵蓋開放式至四房。預計關鍵日期為2022年6月30日。

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