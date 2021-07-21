太古地產中國內地行政總裁彭國邦表示，上海對太古集團而言一直是一座別具意義的城市，因為在155年前，太古集團正由此開啟其在中國的營商之旅；作為南京西路商圈的重要參與者，太古地產深明張園對上海市和上海市民有著重要歷史意義，定會將把過往城市更新項目所累積的經驗帶到本次合作中，重展張園的歷史文化風采。

張園位於南京西路核心位置，由四幅地塊組成，總佔地面積逾4萬方米(逾43萬方呎)，項目地上樓面面積預計逾6萬方米(逾64萬方呎)，合作雙方將完整保存石庫門建築，並利用其地下空間，引進國際級創新文化場所、高端辦公空間、特色住宅公寓、精品酒店、及一系列特色零售餐飲選擇。至於超過7萬方米(逾75萬方呎)的地下空間，預計將連接南京西路地鐵站(2號線、12號線和13號線)的交通換乘，與周邊社區的互聯互通。

張園擁有43組約170幢逾百年歷史、建築風格多達28種的石庫門里弄建築，是上海現存規模最大、保存最完整、建築形式最豐富的石庫門建築群，包括帶西方元素的花園別墅和傳統中式內飾的石庫門建築，被譽為「上海第一名園」。

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