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奧運將開幕  信和商場800萬打造連串活動「齊撐運動員」

文章日期：2021年7月21日 16:09

全球熱切期待的東京奧運會將於7月23日正式揭幕，信和集團旗下商場，包括屯門市廣場、奧運站奧海城、荃灣荃新天地，舉行與全港市民「齊撐運動員」活動，在奧運期間斥資800萬元打造多項運動體驗、直播開幕禮、及重點賽事。同時，亦推出多項購物優惠獎賞，讓市民大眾為奧運選手打氣，感受奧運氣氛。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，預期一連串奧運活動可帶動商場人流及生意，料有雙位數字增長。

另為推動全民運動，信和旗下商場將舉辦多項體驗課程，包括由前國家隊女排隊員孫玥指導的排球訓練班、由香港拳王曹星如前教練教授的拳擊訓練班等；同時，亦設有奧運新項目滑板及3x3籃球班體驗班，讓市民進一步認識這兩項新入選的奧運項目。

信和也夥拍兩大電視台TVB、Viu TV 舉辦奧運開幕、及精彩賽事直播活動，其中將安排於7月23日奧運揭幕禮當日，在奧海城直播開幕禮，與多位著名演藝人迎接奧運開幕。此外，市民在觀賞ViuTV 的奧運節目時，亦有機會贏取商場優惠。

 

 

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