中原按揭王美鳳：恆大．珺瓏灣不獲批按揭屬個別事件
文章日期：2021年7月21日 15:54
對市場有消息指，恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大．珺瓏灣，新近通知買家將不會批核其所承造的按揭，要求買家自行找銀行承造按揭上會，中原按揭董事總經理王美鳳表示，今次有銀行暫停接受恒大樓盤的樓花按揭申請，相信與發展商近月的負面消息，及最近被指其內地項目未獲批預售許可證等消息所影響，基於評估所涉及風險增加，在風險管理考慮上作出有關決定，相信只屬個別事件。
事實上，由於樓花屬未落成樓宇項目，在銀行角度，承造樓花按揭屬於未有現樓作為抵押品的貸款，風險相對承造現樓按揭為高，故此銀行一向在確定接納新盤的樓花按揭前，會先進行風險評估，內部亦會設定其認可發展商。
王續指，大型銀行向來對其他銀行有參考指標作用，不排除其他銀行會跟隨做法，但目前仍有銀行表示未暫停接受該樓盤的樓花按揭申請。
值得留意的是，恒大旗下有關樓盤距離收樓期不遠，有相當部分客戶已完成即供按揭上會，而建期客戶亦會於現樓階段才正式上會，是次情況主要影響近月以即供付款方法購入單位，又或準備在樓花期上會的買家，建議受影響客戶盡快向其他銀行申請按揭，或考慮將即供轉為建築期付款方式，待物業落成現樓時上會。
其他報道
星之谷莊錦輝：恆大‧珺瓏灣買家料大部分已完成按揭 相信影響微
按揭計算機