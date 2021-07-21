事實上，由於樓花屬未落成樓宇項目，在銀行角度，承造樓花按揭屬於未有現樓作為抵押品的貸款，風險相對承造現樓按揭為高，故此銀行一向在確定接納新盤的樓花按揭前，會先進行風險評估，內部亦會設定其認可發展商。

王續指，大型銀行向來對其他銀行有參考指標作用，不排除其他銀行會跟隨做法，但目前仍有銀行表示未暫停接受該樓盤的樓花按揭申請。

值得留意的是，恒大旗下有關樓盤距離收樓期不遠，有相當部分客戶已完成即供按揭上會，而建期客戶亦會於現樓階段才正式上會，是次情況主要影響近月以即供付款方法購入單位，又或準備在樓花期上會的買家，建議受影響客戶盡快向其他銀行申請按揭，或考慮將即供轉為建築期付款方式，待物業落成現樓時上會。

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