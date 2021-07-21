星之谷莊錦輝：恆大‧珺瓏灣買家料大部分已完成按揭 相信影響微
文章日期：2021年7月21日 15:25
有本地傳媒報導，恒大旗下在港新盤屯門掃管笏「恆大‧珺瓏灣」，近日通知買家將不會批核其所承造的按揭，並要求買家自己找銀行承造按揭上會。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，事件非常罕見，相信銀行是考慮到信貸風險因素。是次事件牽涉發展商資金流問題，由於樓花按揭涉及尚未建成之物業，銀行實質上未有法定產業作為抵押，相信銀行評估過後，擔心影響收樓情況，故拒絕樓花按揭新申請。然而，如選擇建築期付款，買家於成功收樓後才上會，銀行仍會承造相關按揭。
莊錦輝表示，相關樓盤的樓花買家大部分已經完成按揭申請，相信影響輕微，但不排除其他銀行會陸續跟隨。當年發展商為吸引買家入市，提供一、二按計劃，惜早前發展商通知買家不會再承造發展商二按，讓一批樓價一千萬以上、而需申請二按的客人束手無策。
他建議買家跟發展商了解，如交樓時間有誤，可更改至建期付款，折扣優惠雖有所減少，但切忌因小失大。
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