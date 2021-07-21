莊錦輝表示，相關樓盤的樓花買家大部分已經完成按揭申請，相信影響輕微，但不排除其他銀行會陸續跟隨。當年發展商為吸引買家入市，提供一、二按計劃，惜早前發展商通知買家不會再承造發展商二按，讓一批樓價一千萬以上、而需申請二按的客人束手無策。

他建議買家跟發展商了解，如交樓時間有誤，可更改至建期付款，折扣優惠雖有所減少，但切忌因小失大。

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