信和資產管理董事蔡碧林表示，為進一步推動飲食業界復甦，信和集團特意於旗下商場推出多重獎賞優惠，惠及市民及食肆。

信和指，由即日起至7月31日，S⁺ REWARDS 會員於指定商場餐廳以電子貨幣消費並成功登記S⁺ REWARDS點數，即可賺取雙倍獎賞點數。此外，於7月14日至8月31日期間，信和集團商場聯同虛擬銀行livi bank連續7個星期推出的「拉闊生活百萬賞」，每星期送出30份5000 S現金券，合共送出總值105萬現金回贈，參加者只需於屯門市廣場、奧海城、荃新天地或中港城以電子貨幣單一消費滿300元，即可賺取1張抽奬券。

集團又指，S⁺REWARDS 會員成功登記點數後可額外賺取2倍抽獎券，livi bank用戶更可享額外5倍抽獎機會，持有「livi」勳章之S⁺ REWARDS 會員每星期最多可獲16張抽獎券贏大獎。抽獎機會更是每星期累積，幸運兒有機會贏取高達3.5萬元現金回贈。

另外，為響應政府消費券計劃，信和集團率先與AlipayHK達成戰略合作，聯同旗下8大商場(屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、藍灣廣場、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心)、4間酒店(中環·石板街酒店、香港遨凱酒店、皇家太平洋酒店、香港黃金海岸酒店)以及過百間商戶一同推出信和集團獨家現金券及「信和萬元著數賞」，共派發逾萬元的優惠獎賞，商場中近600間商戶接受AlipayHK付款，顧客在商場除了可用消費券購買不同種類的產品外，更可用於餐飲娛樂。

酒店方面，顧客亦可配合信和旗下酒店提供的獨家優惠，將消費券用作Staycation餐飲套票。