大學閣第一座設25伙，發展商兩年前推出招租時，就曾開放1座16樓頂層天台特色戶交樓標準示範單位，實用面積3147方呎，連110方呎平台及2827方呎天台，並附私家泳池，單位採4房3套間隔。客飯廳屬長形開則，間隔實用，容易擺放家俬，另連流線型露台，前臨香港大學校園和維多利亞港，戶主可透過落地玻璃飽覽開揚景觀，另屋內背靠龍虎山，戶主可透過另一邊的窗戶，觀賞翠綠山景。

此外，主人套房空間闊落，並附有兩組嵌入式大衣櫃；浴室則備有浴缸和淋浴間，以及雙臉盤。其餘兩間套房浴室則備有淋浴間；另其中一間設有衣帽間。此外，客飯廳一旁為開放式工作枱，可供戶主招呼親友到訪。另單位天台亦附有私人游泳池，以及BBQ設備等配套。