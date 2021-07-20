華懋西半山大學閣上載樓書 料第一座招標發售
文章日期：2021年7月20日 16:59
一手豪宅交投活躍，華懋旗下港島收租物業西半山大學閣，剛上載樓書至一手銷售網；樓盤由三座物業組成，合共提供75伙，包括72個標準單位及3個連天台特色戶，單位實用1584方呎起，最大特色戶實用3237方呎連2827方呎天台及泳池。華懋集團銷售部總監吳祟武指，項目已接受買家預約參觀現樓單位，並擬以招標形式推出，目前計劃推出第一座發售，第二、三座則會保留收租。
大學閣第一座設25伙，發展商兩年前推出招租時，就曾開放1座16樓頂層天台特色戶交樓標準示範單位，實用面積3147方呎，連110方呎平台及2827方呎天台，並附私家泳池，單位採4房3套間隔。客飯廳屬長形開則，間隔實用，容易擺放家俬，另連流線型露台，前臨香港大學校園和維多利亞港，戶主可透過落地玻璃飽覽開揚景觀，另屋內背靠龍虎山，戶主可透過另一邊的窗戶，觀賞翠綠山景。
此外，主人套房空間闊落，並附有兩組嵌入式大衣櫃；浴室則備有浴缸和淋浴間，以及雙臉盤。其餘兩間套房浴室則備有淋浴間；另其中一間設有衣帽間。此外，客飯廳一旁為開放式工作枱，可供戶主招呼親友到訪。另單位天台亦附有私人游泳池，以及BBQ設備等配套。
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