反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報187.87點，按周升0.63%，距離自己歷史高位190.48點相差1.37%，與此同時，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報190.58點，按周升0.50%，距離高位相差0.57%。另CCL(中小型單位)報188.32點，按周升0.64%，距離高位相差0.99%；反映豪宅樓價的CCL(大型單位)報185.48點，按周升0.57%，距離高位相差3.36%。上述最新數據具體反映6月底樓市表現。