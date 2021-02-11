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CCL最新報187.87點 距高峰僅1.37%

文章日期：2021年7月16日 16:36

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報187.87點，按周升0.63%，距離自己歷史高位190.48點相差1.37%，與此同時，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報190.58點，按周升0.50%，距離高位相差0.57%。另CCL(中小型單位)報188.32點，按周升0.64%，距離高位相差0.99%；反映豪宅樓價的CCL(大型單位)報185.48點，按周升0.57%，距離高位相差3.36%。上述最新數據具體反映6月底樓市表現。

按周升0.63% 料破頂前仍反覆

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，樓價進一步逼近歷史高位，買賣雙方出現角力，估計破頂前，樓價會由連升轉為短暫反覆爭持。另四大分區方面，新界西樓價升幅顯著，新界西CCL Mass最新報176.81點，按周升1.83%，升幅為近12周最大。新界西指數現為歷史次高水平，距離自己2018年7月176.99點的歷史高位，相差0.10%，是四區中最接近自己的高位，有望率先創新高。至於九龍CCL Mass報184.29點，按周升1.07%，結束連跌3周；新界東CCL Mass報201.27點，按周升0.95%，結束連跌2周；港島CCL Mass報193.90點，按周跌1.65%，連升3周後回軟。

 

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