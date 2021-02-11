有圖︳恒地美利道商廈命名為The Henderson 料2023年落成
文章日期：2021年7月15日 16:09
恒地（0012）以232.8億元、每方呎樓面地價破紀錄逾5萬元投得的中環美利道商業項目，正式命名為The Henderson。
恒地集團主席李家誠表示，The Henderson 除了彰顯項目的重要性，亦期望與世界各大城市的當代標誌性建築並駕齊驅，展現最前瞻的永續理念和創新思維。
他續指，The Henderson 正好表達大膽構思，嘗試在香港這個國際大都會的中心，打造一座世界級的建築藝術傑作；集團期望這座智慧型大樓，突破傳統商廈的既有模式，成就智能商務的長足發展，項目預計於2023年正式落成。
The Henderson 是扎哈‧哈迪德建築事務所在香港的首個商業建築設計項目，大樓的外型設計承襲「曲線女王」扎哈‧哈迪德的優雅曲線風格，以洋紫荊含苞待放的形態作為設計靈感，巧妙地演繹出花蕾的層層結構，回應大自然的有機與不規則之美，落成後將進一步提升香港的城市景觀。
為了塑造出立體雕塑的外型，The Henderson 特別引入了曲面玻璃幕牆，此是本港首個採用這嶄新設計和技術的建築項目。
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