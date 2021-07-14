回望上半年，曹表示美國負利率環境持續，加上本地房屋擁剛性需求，以及疫情緩和等利好因素，形容樓市上半年「價量齊升」，加上自去年3月起，美聯儲局已連續10次議息會議維持接近零息水平，如以過去3個月銀行拆息減去香港通脹率計算香港實質利率，負利率已於今年1月捲土重來，導致投資者選擇投放資金至樓市。現時按揭息口仍大致上維持H+1.3%水平，實際按息維持於1.5厘附近。

此外，曹又指，政府放寬高成數按揭(所謂「林鄭plan」)下，更多上車族及換樓客以高成數按揭入市，據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券最新資料顯示，今年6月新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額分別達到2,271宗及126.85億元，創有紀錄以來的按月新高，另以首半年計，現樓按揭宗數錄得44,931宗，對比去年同期的35,849宗上升9082宗或25.3%。曹更預料下半年現樓按揭宗數更有望升至11萬宗，挑戰近10年的新高。

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