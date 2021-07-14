經絡按揭曹德明：負利率重臨 料下半年樓價升一成
文章日期：2021年7月14日 18:52
踏入下半年，二手樓價屢創新高，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年上半年整體物業買賣註冊量較去年同期升約53.7%，創九年來新高。曹形容負利率已重臨，展望下半年樓市升勢將持續，預期升幅可達10%。
回望上半年，曹表示美國負利率環境持續，加上本地房屋擁剛性需求，以及疫情緩和等利好因素，形容樓市上半年「價量齊升」，加上自去年3月起，美聯儲局已連續10次議息會議維持接近零息水平，如以過去3個月銀行拆息減去香港通脹率計算香港實質利率，負利率已於今年1月捲土重來，導致投資者選擇投放資金至樓市。現時按揭息口仍大致上維持H+1.3%水平，實際按息維持於1.5厘附近。
此外，曹又指，政府放寬高成數按揭(所謂「林鄭plan」)下，更多上車族及換樓客以高成數按揭入市，據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券最新資料顯示，今年6月新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額分別達到2,271宗及126.85億元，創有紀錄以來的按月新高，另以首半年計，現樓按揭宗數錄得44,931宗，對比去年同期的35,849宗上升9082宗或25.3%。曹更預料下半年現樓按揭宗數更有望升至11萬宗，挑戰近10年的新高。
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