踏入下半年，中原城市租金指數CRI公布最新數據，CRI八大租金指數齊升2個月，是自2018年8月後、即34個月以來首見，其中CRI最新報113.97點，按月升0.63%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CRI連升4個月共2.60%，確認租金見底回升，成功擺脫2月份111.08點低位，相信租金繼續穩步向升，第三季有望重返2020年暑期高位115.47點，現時相差1.29%。