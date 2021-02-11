CRI八大租金指數齊升2個月 近3年首見
文章日期：2021年7月12日 17:52
踏入下半年，中原城市租金指數CRI公布最新數據，CRI八大租金指數齊升2個月，是自2018年8月後、即34個月以來首見，其中CRI最新報113.97點，按月升0.63%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CRI連升4個月共2.60%，確認租金見底回升，成功擺脫2月份111.08點低位，相信租金繼續穩步向升，第三季有望重返2020年暑期高位115.47點，現時相差1.29%。
另外，反映大型屋苑租金走勢的CRI Mass最新報119.62點，創9個月新高，按月升0.61%，連升4個月共2.87%；CRI(中小型單位)報116.01點，創8個月新高，按月升0.64%，連升4個月共2.65%；豪宅單位租金方面，CRI(大型單位)報100.96點，創9個月新高，按月升0.54%，連升3個月共2.68%。以今年上半年計，CRI累升0.67%，CRI Mass累升0.64%，CRI(中小型單位)累升0.58%，CRI(大型單位)累升1.89%。
以地區計，新界東CRI Mass最新報133.07點，創10個月新高，按月升1.01%，連升4個月共4.85%。九龍CRI Mass報105.60點，創8個月新高，按月升0.82%，連升4個月共3.14%。新界西CRI Mass報143.95點，創10個月新高，按月升0.65%，連升3個月共2.38%。港島CRI Mass報111.97點，創6個月新高，按月升0.04%，連升2個月共2.19%。
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