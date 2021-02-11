以市場關注、反映境外買家入市的BSD成交，6月涉104宗，比5月錄114宗按月跌9%；此外，6月BSD稅款亦由5月錄2.39億元，按月跌24%至1.825億元。

可留意的是，今年上半年本港樓市活躍，上半年BSD成交共441宗，比去年下半年359宗多22.8%；同時，涉金額10.958億元，則比去年下半年的18.723億元減少41.5%。若對比去年上半年、即新冠肺炎爆發初期的311宗、涉稅款9.062億元，則分別多出41.8%、20.9%。

至於反映投資者入市的DSD成交，由5月錄478宗，按月跌8%至上月的440宗、稅款9.058億元，較5月11.481億元按月跌21%。值得一提的是，6月份並無錄得非住宅DSD的成交和稅款收益，而住宅DSD稅款9.058億元、涉474宗成交，比5月錄得11.448億元，按月同樣跌約21%。

雖然去年底政府取消工商舖物業DSD，但今年上半年整體DSD宗數，由去年下半年8897宗大跌至今年上半年的1848宗，跌幅79.2%。

若單計涉及DSD住宅成交，上半年就有1837宗，比去年下半年的1617宗、去年上半年的1030宗，分別多13.6%及78.3%；同時，上半年住宅DSD稅款為41.327億元，與去年下半年的41.332億元相若。

另外，上月涉SSD成交有28宗，比5月36宗減22%，屬連跌兩個月；同期涉1490萬元稅款，比5月1790萬元減17%，同屬連跌兩個月。