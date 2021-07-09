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柏傲莊展銷廳明天起暫停開放
文章日期：2021年7月9日 21:44
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新世界
（0017）
最新公布，大圍站柏傲莊設於荃灣愉景新城商場的展銷廳及示範單位，明天(7月10日)開始，將會暫停開放，直至另行通知。
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