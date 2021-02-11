就外界關注柏傲莊III(第1座及第8座)部分牆身結構等具體問題，承建商已展開全面調查，當中可能涉及法律程序和責任，現階段未能作進一步披露，並強調有關第1座及第8座牆身底座的混凝土檢測數據未達要求，過程中考慮了不同的解決方案，包括加固及局部重造等，最終決定主動拆卸已興建的樓層，以釋除買家疑慮。

該公司又指，已委聘獨立第三方專家資深工程師黃志明，帶領其專業團隊監督柏傲莊III相關樓宇的拆卸重建過程，專家團隊將會調查是次事件的經過，提出改善建議，確保樓宇質量合符相關法例及法定標準。專家團隊亦會檢視整個建築工程的工序流程，並盡快向新世界發展提交報告。同時，黃志明團隊亦會審視獨立第三方機構就柏傲莊I及II的質量覆檢結果，確保整個柏傲莊項目以最佳質量完工交付全數買家。

此外，集團早前已完成檢測柏傲莊I及II的建築結構，檢測結果顯示兩期共5座樓宇 （第2、3、5、6及7座）的結構安全均合符相關法例及法定標準，有關檢測報告已呈交相關政府部門。

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