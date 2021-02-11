新世界：委聘獨立第三方專家監督柏傲莊III工程
文章日期：2021年7月9日 17:53
新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站上蓋柏傲莊III第1、8座拆卸重建，買家可選擇即時取消交易，但據悉，暫時未有買家選擇取消買賣。而該公司表示，就外界關注屋宇署於6月18日接獲柏傲莊III檢測報告後，售樓活動仍然繼續，新世界發展強調，於6月中接獲承建商的通知，柏傲莊III第8座部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求，但經註冊結構工程師評估後確認樓宇結構安全，涉事牆身結構亦僅佔已興建樓層的牆身結構約百分之1，有關問題可透過更換或重造等方案解決，類似情況並非罕見，亦對完工及關鍵日期並無任何影響，故此不影響售樓活動進行。
就外界關注柏傲莊III(第1座及第8座)部分牆身結構等具體問題，承建商已展開全面調查，當中可能涉及法律程序和責任，現階段未能作進一步披露，並強調有關第1座及第8座牆身底座的混凝土檢測數據未達要求，過程中考慮了不同的解決方案，包括加固及局部重造等，最終決定主動拆卸已興建的樓層，以釋除買家疑慮。
該公司又指，已委聘獨立第三方專家資深工程師黃志明，帶領其專業團隊監督柏傲莊III相關樓宇的拆卸重建過程，專家團隊將會調查是次事件的經過，提出改善建議，確保樓宇質量合符相關法例及法定標準。專家團隊亦會檢視整個建築工程的工序流程，並盡快向新世界發展提交報告。同時，黃志明團隊亦會審視獨立第三方機構就柏傲莊I及II的質量覆檢結果，確保整個柏傲莊項目以最佳質量完工交付全數買家。
此外，集團早前已完成檢測柏傲莊I及II的建築結構，檢測結果顯示兩期共5座樓宇 （第2、3、5、6及7座）的結構安全均合符相關法例及法定標準，有關檢測報告已呈交相關政府部門。
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