四大整體樓指連升4周後斷纜 CCL按周跌0.9%
文章日期：2021年7月9日 16:54
雖然近期樓市氣氛暢旺，但具體反映6月14日至20日樓市交投市況的中原城市領先指數CCL，四大整體指數之前齊升4周後回軟；其中CCL最新報186.68點，按周跌0.90%，距離自己於2019年中錄得的歷史高位190.48點，相差1.99%。反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報189.63點，按周跌0.72%。
與此同時，CCL(大型單位)報184.42點，按周跌1.76%；CCL(中小型單位)則報187.11點，按周亦下跌0.74%，
四大分區方面，港島樓價升勢顯著，港島CCL Mass最新報197.15點，創98周(即2019年8月後)、即約22個月新高，按周升1.48%，升幅為10周以來最大。指數連升3周共3.06%，是57周(即2020年5月)以來首見，最接近自己歷史高位199.24點，相差僅1.05%。九龍CCL Mass報182.33點，按周跌1.96%，連跌3周共2.28%。
新界方面，新界東CCL Mass報199.37點，按周跌1.45%，連跌2周共1.66%；新界西CCL Mass報173.64點，按周跌0.90%，連跌2周共1.23%。
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