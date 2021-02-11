與此同時，CCL(大型單位)報184.42點，按周跌1.76%；CCL(中小型單位)則報187.11點，按周亦下跌0.74%，

四大分區方面，港島樓價升勢顯著，港島CCL Mass最新報197.15點，創98周(即2019年8月後)、即約22個月新高，按周升1.48%，升幅為10周以來最大。指數連升3周共3.06%，是57周(即2020年5月)以來首見，最接近自己歷史高位199.24點，相差僅1.05%。九龍CCL Mass報182.33點，按周跌1.96%，連跌3周共2.28%。

新界方面，新界東CCL Mass報199.37點，按周跌1.45%，連跌2周共1.66%；新界西CCL Mass報173.64點，按周跌0.90%，連跌2周共1.23%。