會德豐亦上載新銷售安排，下周二(13日)新一輸發售83伙，包括69伙以價單形式推出、14伙招標發售單位。

是次推出之69伙公開發售單位，戶型由1房至3房，實用370至770方呎，折實價773.9萬至1,702.6萬元、折實呎價1.94萬至2.29萬元，整批折實均呎2.1萬元。

至於推出招標單位，為第2座A、B室，A室屬4房1套連工作間及洗手間戶、實用1300方呎；B室屬3房1套連工作間及洗手間戶、實用899方呎。

KOKO HILLS 去年推出至今累售127伙，包括最新售出的第3座9樓A室，實用770方呎，成交價1653.9萬元、實呎21,479元，項目套現總金額逾15.7億元。