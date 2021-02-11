KOKO HILLS 折實2.11萬加推42伙 下周二新一輪賣83伙
文章日期：2021年7月9日 16:20
上半年賣樓成績理想，期內累沽約1050伙及套現約182億元的會德豐，旗下藍田新盤KOKO HILLS 今日上載價單第4號，涉42伙，整批折實均呎21103元，推出單位包括4個1房開放式廚房戶、29個2房開放式廚房戶、8個2房戶、及1個3房戶，實用面積介乎370至570方呎，以最高21.5%直減折扣計，單位折實價780.1萬至1235萬元。
會德豐亦上載新銷售安排，下周二(13日)新一輸發售83伙，包括69伙以價單形式推出、14伙招標發售單位。
是次推出之69伙公開發售單位，戶型由1房至3房，實用370至770方呎，折實價773.9萬至1,702.6萬元、折實呎價1.94萬至2.29萬元，整批折實均呎2.1萬元。
至於推出招標單位，為第2座A、B室，A室屬4房1套連工作間及洗手間戶、實用1300方呎；B室屬3房1套連工作間及洗手間戶、實用899方呎。
KOKO HILLS 去年推出至今累售127伙，包括最新售出的第3座9樓A室，實用770方呎，成交價1653.9萬元、實呎21,479元，項目套現總金額逾15.7億元。
按揭計算機