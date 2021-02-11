二手私宅均價首破900萬元 創歷史新高
文章日期：2021年7月8日 18:30
踏入下半年，二手樓市氣氛熾熱，利嘉閣地產最新研究報告指，據土地註冊處最新數據，全港今年上半年暫錄得29,071宗二手私宅買賣登記，比2020年下半年的21,818宗，升7,253宗或約33%，創出17個「半年度」新高。總涉及金額為2,637.13億元，較去年下半年的1,933.02億元，多出704.11億元或約36%，為1997年上半年後的歷來次高水平。
另外，今年上半年平均二手私宅成交價為907.13萬元，創1996年有紀錄以來新高，並且首度突破900萬元水平，較2020年下半年885.98萬元升2.4%。十大屋苑方面，今年上半年累錄得2,860宗買賣登記，較去年下半年的2,039宗多821宗或約40%。其中日出康城錄得413宗登記，比去年下半年的209宗，半年間多204宗或約98%，成升幅之冠。天水圍嘉湖山莊為第二，上半年共錄388宗買賣登記，按半年增26%。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，疫情穩定加上經濟重啟，下半年住宅需求將維持在較高水平，不過下半年不少大型新盤將相繼推出分薄客源，預期下半年二手私宅買賣登記量或較上半年放緩10%左右，但仍料可錄逾2.6萬宗登記，達9年來的高水平。
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