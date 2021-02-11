柏傲莊III混凝土強度未達標 已建部份全拆重建
文章日期：2021年7月8日 15:32
新世界（0017）、港鐵（0066）合作發售的大圍站上蓋項目柏傲莊III早前大賣，不過，港鐵及新世界同時公布，部分位於第1座及第8座的牆身底座混凝土於強度測試中未達獲批設計的要求，發展商將決定把第1座及第8座已興建的樓層拆卸重建，預計入伙日期延遲約9個月，而買家無論即時決定取消交易、或繼續完成買賣合約，均可獲得租金補貼及利息補償。
預計延遲約9個月入伙
新世界指，該公司於7月3日收到承建商協盛建築集團匯報，在同日的檢測中，發現其中部分位於第1座及第8座的牆身底座混凝土於強度測試中未達獲批設計的要求，並於7月6日主動向港鐵及屋宇署通報，決定拆卸重建並向公眾交代事件。新世界同時責成承建商徹查事件成因，是否涉及相關工程的人為疏忽或監督責任等，並即時撤換相關工程的監督團隊。
料846戶買家受影響
該公司又指，今次拆除第1座及第8座已興建的樓層拆卸重建，預計入伙日期延遲約9個月，料對846戶買家做成影響，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，由2023年6月30日至成交日，以最優惠利率加2厘（即7厘）計算，最多可獲延期交樓全期的利息補償，另以購買樓價1,500萬元單位的即供買家為例，額外津貼（連同利息補償）共可獲115萬元。此外，集團會確保柏傲莊III的樓宇質量及安全符合相關法例及法定標準，將委託獨立第三方檢測後才向買家交樓。
新世界表示，早前已完成檢測柏傲莊I及II的建築結構，檢測結果顯示，兩期共5座樓宇 （第2、3、5、6及7座）的結構安全均合乎相關法例及法定標準，有關檢測報告已呈交相關政府部門審閱。為令柏傲莊I及II的買家安心，公司近日再主動委託獨立第三方機構進行覆檢，至今全部達標。
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