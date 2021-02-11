預計延遲約9個月入伙

新世界指，該公司於7月3日收到承建商協盛建築集團匯報，在同日的檢測中，發現其中部分位於第1座及第8座的牆身底座混凝土於強度測試中未達獲批設計的要求，並於7月6日主動向港鐵及屋宇署通報，決定拆卸重建並向公眾交代事件。新世界同時責成承建商徹查事件成因，是否涉及相關工程的人為疏忽或監督責任等，並即時撤換相關工程的監督團隊。

料846戶買家受影響

該公司又指，今次拆除第1座及第8座已興建的樓層拆卸重建，預計入伙日期延遲約9個月，料對846戶買家做成影響，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，由2023年6月30日至成交日，以最優惠利率加2厘（即7厘）計算，最多可獲延期交樓全期的利息補償，另以購買樓價1,500萬元單位的即供買家為例，額外津貼（連同利息補償）共可獲115萬元。此外，集團會確保柏傲莊III的樓宇質量及安全符合相關法例及法定標準，將委託獨立第三方檢測後才向買家交樓。

新世界表示，早前已完成檢測柏傲莊I及II的建築結構，檢測結果顯示，兩期共5座樓宇 （第2、3、5、6及7座）的結構安全均合乎相關法例及法定標準，有關檢測報告已呈交相關政府部門審閱。為令柏傲莊I及II的買家安心，公司近日再主動委託獨立第三方機構進行覆檢，至今全部達標。