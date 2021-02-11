Smart Community App亦加入了代替傳統對講機功能的「InterCom Next」，方便住戶隨時利用手機核對訪客身分；當住戶有親友到訪，可透過Smart Community App內的訪客到訪預約程式，發出尊屬的二維碼予親友手機，訪客則可以使用該二維碼在預約時段到大堂接待處確認身分，進入樓層探訪，不但減少在前台排隊登記的時間，同時協助把屋苑的保安級別提升至最高。

另外，為避免訪客在尋找大廈位置時迷路，康業亦開發了屋苑手機導航程式，讓訪客透過「Wayfinding」功能，可順利到訪目的地。