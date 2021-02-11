康業鄺正煒: Wetland Seasons Park打造成無觸式智能屋苑
文章日期：2021年7月7日 18:53
為提高防疫水平，新地（0016）旗下康業物業管理，將天水圍大型新屋苑Wetland Seasons Park，打造成無觸式智能屋苑；康業主席及行政總裁鄺正煒表示，是次引進多項免觸式技術及智能科技設計，提升屋苑內公共地方的防疫水平，如屋苑大門、升降機均安裝免觸式智能系統「QR Next」及「LC Next」，住戶只要使用康業自行開發的手機程式 Smart Community App，全程不用觸碰按鈕或門柄，即可操控大門自動開關及發送指令到升降機。
Smart Community App亦加入了代替傳統對講機功能的「InterCom Next」，方便住戶隨時利用手機核對訪客身分；當住戶有親友到訪，可透過Smart Community App內的訪客到訪預約程式，發出尊屬的二維碼予親友手機，訪客則可以使用該二維碼在預約時段到大堂接待處確認身分，進入樓層探訪，不但減少在前台排隊登記的時間，同時協助把屋苑的保安級別提升至最高。
另外，為避免訪客在尋找大廈位置時迷路，康業亦開發了屋苑手機導航程式，讓訪客透過「Wayfinding」功能，可順利到訪目的地。
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