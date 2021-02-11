會德豐藍田KOKO HILLS第3期申預售 樓花期長達40個月
文章日期：2021年7月7日 18:36
今年上半年在香港賣樓成績標青，期間累積售出約1050伙、吸金總額達182億元的會德豐(連同合作發展項目)，馬不停蹄為旗下新盤，申請預售樓花同意書。據地政總署最新公布，6月份總共有3個全新住宅樓盤，向當局新入紙申請預售樓花同意書，其中兩個為會德豐樓盤共涉836個單位，為藍田KOKO HILLS第3A期、3B期，單位數量分別是392伙和444伙；項目最大「亮點」，是預計落成日期分別為2024年9月和10月，意味樓花期長約39個月和40個月，屬目前樓花期最長的申請項目。
對上一次市場最關注的涉樓花期最長申請預售項目，為2014年4月、信置（0083）申請預售的將軍澳帝景灣項目(涉544伙)，當時樓花期長達43個月。
會德豐表示，集團入紙申請藍田半山KOKO HILLS第3A期、3B期之預售樓花批文，共涉836伙，會依照集團推盤步伐，計劃於2022年推出市場。若按照當局規定樓花期30個月的新盤才可發售，推算KOKO HILLS第3A、3B期，最快明年第二季可登場。
至於另一新申請預售樓花項目，為大嶼山丈量約份第332約地段第763號項目、只涉2伙。上述地皮由嘉源發展有限公司持有，該公司董事為雅居樂（3383）副主席陳卓賢長子陳思銘（Chan Sze Ming Michael）。雅居樂發言人回覆本報查詢時稱，項目屬陳氏私人投資，不屬於雅居樂控股；上述為住宅（丁類）地皮，佔地26,695方呎，可建樓面10,678方呎。
至於截至6月份滾存待批預售樓花單位為12639伙，相對5月錄得12972伙，按月減少333伙或2.6%。
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