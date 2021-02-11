今年上半年在香港賣樓成績標青，期間累積售出約1050伙、吸金總額達182億元的會德豐(連同合作發展項目)，馬不停蹄為旗下新盤，申請預售樓花同意書。據地政總署最新公布，6月份總共有3個全新住宅樓盤，向當局新入紙申請預售樓花同意書，其中兩個為會德豐樓盤共涉836個單位，為藍田KOKO HILLS第3A期、3B期，單位數量分別是392伙和444伙；項目最大「亮點」，是預計落成日期分別為2024年9月和10月，意味樓花期長約39個月和40個月，屬目前樓花期最長的申請項目。