謝清海妻7500萬「首置」入市陽明山莊
文章日期：2021年7月7日 16:14
樓市暢旺，有投資者連環入市。土地註冊處顯示，長和系前主席李嘉誠外甥、香港科技園董事局主席查毅超今年6月初以7500萬元售出的大潭陽明山莊10座低層63室連一個車位，登記買家為TO HAU YIN，與人稱「股壇金手指」的惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海妻杜巧賢英文名相同，據代理指為同一人。今次杜巧賢僅需付樓價4.25%印花稅，即以「首置」名義入市。
謝氏夫婦2個月逾億連掃3伙
資料顯示，上述單位實用面積2,308方呎，4房1套間隔，以成交價7500萬元計，實呎32496元，原業主查毅超於2010年以4,300萬元購入，持貨11年，帳面獲利3200萬元或74%。網上資料顯示，由18幢住宅大廈組成的陽明山莊，其中第8、10、12及13座原屬高級公務員宿舍，位置、景觀及住客大堂較其他座數遜色，故有代理指，上述單位成交價略高於市價水平。
事實上，謝清海今年5月曾以2711萬元購入路勁（1098）等發展黃竹坑港島南岸1期晉環一個3房戶後，同月再以2280萬元購入鰂魚涌太古城一個3房單位，2伙共涉4991.1萬元，連同其妻再以7500萬元「首置」入市陽明山莊，即謝氏等2個月內斥約1.25億元連購港島3個住宅單位。據悉，謝清海過往投資過不少物業，包括2001年斥1,530萬元購入大潭陽明山莊12座單位，2007年再以2,950萬元購入陽明山莊11座單位。
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