樓市暢旺，有投資者連環入市。土地註冊處顯示，長和系前主席李嘉誠外甥、香港科技園董事局主席查毅超今年6月初以7500萬元售出的大潭陽明山莊10座低層63室連一個車位，登記買家為TO HAU YIN，與人稱「股壇金手指」的惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海妻杜巧賢英文名相同，據代理指為同一人。今次杜巧賢僅需付樓價4.25%印花稅，即以「首置」名義入市。