另外，YAN HONGYAN「甩名」後，今次以首置名義入市，估計勁慳2558萬元辣稅，而YAN HONGYAN先後兩次入市21 BORRETT ROAD ，共斥資逾6.15億元。

市場消息指，YAN HONGYAN為邱明靜相關人士，二人除購入兩伙21 BORRETT ROAD外，邱明靜亦曾去年6月以約5.33億元、實呎11.6萬元購入山頂MOUNT NICHOLSON一個實用4596方呎的D座中層戶，今年5月以1011萬元購入該盤一車位。另外，今年5月更大手以約2.4億元連購黃竹坑港島南岸一期晉環9個單位，上述物業共涉資約14億元。