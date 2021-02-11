內地富豪一年14億掃貨 甩名後2.38億添食21 BORRETT ROAD
文章日期：2021年7月6日 15:09
今年迄今豪宅市場，出現不少神秘富豪買家大手掃貨個案，其中今年3月以3.7737億元購入長實（1113）港島中半山波老道豪宅21 BORRETT ROAD 23樓6室「天池屋」之買家YAN HONGYAN，早前以原價把上述單位「甩名」予相關人士邱明靜（QIU MINGJING）後，土地註冊處資料顯示，YAN HONGYAN上月再斥資逾2.38億元，購入同一項目17樓1號室連一個車位，單位實用2,945方呎、屬5房間隔，實呎約8.1萬元。
另外，YAN HONGYAN「甩名」後，今次以首置名義入市，估計勁慳2558萬元辣稅，而YAN HONGYAN先後兩次入市21 BORRETT ROAD ，共斥資逾6.15億元。
市場消息指，YAN HONGYAN為邱明靜相關人士，二人除購入兩伙21 BORRETT ROAD外，邱明靜亦曾去年6月以約5.33億元、實呎11.6萬元購入山頂MOUNT NICHOLSON一個實用4596方呎的D座中層戶，今年5月以1011萬元購入該盤一車位。另外，今年5月更大手以約2.4億元連購黃竹坑港島南岸一期晉環9個單位，上述物業共涉資約14億元。
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