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新城市廣場推電子消費大賞  料人、財可錄雙位數升幅

文章日期：2021年7月6日 15:00

特區政府推出的5000元電子消費券，現時已經可以登記，新地（0016）旗下沙田新城市廣場，即日起至9月30日將推出「電子消費券狂賞二步曲」；其中首步曲為「登記立賞」，讓市民於即日起透過任何一家合資格營運商 (包括: Wechat Pay HK、Alipay HK、Tap & GO或八達通)，成功登記領取消費券，即可在商場免費獲取新城市廣場三期美妝及時裝商戶總值200元購物消費券。

緊隨接棒於8月1日登場的第二步曲，為「2000元雙重賞」，聚焦特區政府首階段派發的消費券，顧客於場內消費滿2000元、即贈送1000元商場購物消費券，回贈最高可達50%；消費滿5000元，則可獲1500元商場購物消費券。此外，The Point by SHKP會員另外以500分，即可預訂消費券雙倍積分Pass，可升級獨享積分Double Up禮遇，即消費2000元便可輕鬆賺取4000積分，料上述多重獎賞有助帶動人流、提振銷情，料商場人流及營業額較去年同期有雙位數字的升幅。

 

 

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