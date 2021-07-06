緊隨接棒於8月1日登場的第二步曲，為「2000元雙重賞」，聚焦特區政府首階段派發的消費券，顧客於場內消費滿2000元、即贈送1000元商場購物消費券，回贈最高可達50%；消費滿5000元，則可獲1500元商場購物消費券。此外，The Point by SHKP會員另外以500分，即可預訂消費券雙倍積分Pass，可升級獨享積分Double Up禮遇，即消費2000元便可輕鬆賺取4000積分，料上述多重獎賞有助帶動人流、提振銷情，料商場人流及營業額較去年同期有雙位數字的升幅。

其他報道

金管局：今年上半年「網絡釣魚」騙案涉及金額2200萬元

【選股王】利郎第二季「LILANZ」零售額按年增最多30% 可小回吸納

Hypebeast去年多賺7% 明年初於美國開7層旗艦店

華爾街日報：中國網信辦曾建議滴滴押後赴美上市

港交所：IPO「T+2」最快明年第四季實施

UNIQLO據報將關閉其在日本的首家全球旗艦店

拜登政府將減少使用制裁措

恒指跌勢未止 半日跌163點 科技股、藥股拖低大市

中國利郎上半年「LILANZ」產品零售額升25%至30%

藥監局發抗腫瘤藥意見稿 藥股下挫 藥明生物曾跌14%

滬指半日跌18點 創板指失守3300點

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日