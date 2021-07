長實(1113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY,全數1422伙清袋在望;長實地產投資董事郭子威表示,SEA TO SKY自早前開放現樓,售出約170伙、套現逾20億元,目前只剩下少於5伙餘貨,預計本月內全部1422伙可沽清。SEA TO SKY今日售出第3座極高層實用797方呎J室,成交價1518.2萬元、實呎19049元。