此外，上半年整體樓宇買賣登記宗數亦創2012年下半年60,711宗後8年半新高。按月方面，6月份錄9,381宗及925.6億元，按月升4.6%及5.7%，連續4個月高企9,000宗高水平，創2019年5月10,353宗後25個月新高，金額亦創2018年7月993.67億元後35個月新高。黃良昇預期，隨著樓價不斷向上，推高整體登記金額，估計2021年全年可達9,500億元，有望創按年歷史新高，按年記錄最高為1997年8,680.2億元。

整體住宅方面， 今年上半年錄40,131宗及3,952.8億元，按半年度上升23.1%及27.5%。金額創下自1996年有紀錄以來的歷史新高，宗數創2012年下半年40,132宗後8年半新高。按月方面，6月份錄7,591宗及808.73億元，按月上升7.2%及5.3%，金額為歷史第三高，僅低於1997年7月959.1億元及1997年4月903.8億元，宗數則創2019年5月8,208宗後25個月新高。