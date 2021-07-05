上半年樓宇買賣合約登記逼4800億 97後新高
文章日期：2021年7月5日 16:49
中原地產綜合土地註冊處最新數據顯示，今年上半年整體樓宇買賣登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄50,336宗及4,744.4億元，按半年度上升24.1%及32.0%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，隨著今年疫情緩和，樓市氣氛明顯好轉，二手交投上升，加上發展商加快推盤，刺激金額逼近1997年上半年4,835.8億元的歷史高位，創按半年度計的歷史次高。
此外，上半年整體樓宇買賣登記宗數亦創2012年下半年60,711宗後8年半新高。按月方面，6月份錄9,381宗及925.6億元，按月升4.6%及5.7%，連續4個月高企9,000宗高水平，創2019年5月10,353宗後25個月新高，金額亦創2018年7月993.67億元後35個月新高。黃良昇預期，隨著樓價不斷向上，推高整體登記金額，估計2021年全年可達9,500億元，有望創按年歷史新高，按年記錄最高為1997年8,680.2億元。
整體住宅方面， 今年上半年錄40,131宗及3,952.8億元，按半年度上升23.1%及27.5%。金額創下自1996年有紀錄以來的歷史新高，宗數創2012年下半年40,132宗後8年半新高。按月方面，6月份錄7,591宗及808.73億元，按月上升7.2%及5.3%，金額為歷史第三高，僅低於1997年7月959.1億元及1997年4月903.8億元，宗數則創2019年5月8,208宗後25個月新高。
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