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永義雋睿兩房1391萬沽 實呎3.45萬
文章日期：2021年7月2日 18:45
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新盤市場續錄得大額成交，永義集團
（1218）
旗下九龍塘雋睿，最新售出2座7樓B室，實用403方呎兩房間隔，以1391.3萬元成交，呎價約34523元；此外，買家可獲送贈傢俱優惠。
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