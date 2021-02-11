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永義雋睿兩房1391萬沽 實呎3.45萬

文章日期：2021年7月2日 18:45

新盤市場續錄得大額成交，永義集團（1218）旗下九龍塘雋睿，最新售出2座7樓B室，實用403方呎兩房間隔，以1391.3萬元成交，呎價約34523元；此外，買家可獲送贈傢俱優惠。

 

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