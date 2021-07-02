四大分區方面，以今年上半年計，新界西CCL Mass升幅最標青，該區樓價指數上半年累升9.88%，跑贏新界東CCL Mass累升6.31%、九龍CCL Mass累升6.03%、以及港島CCL Mass累升4.49%，帶領整體大市向上迫近歷史高位。

具體反映6月7日至13日樓市交投市況的CCL，最新報188.38點，自2019年8月、即97周後即約22個月的新高，按周則升0.15%，與2019年6月底錄得的歷史高位190.48點，僅相差1.10%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，樓價升勢持續，CCL有望重返歷史高位水平。

另一方面，CCL Mass報191.01點，創100周（即2019年7月後）、即約23個月新高，按周升0.06%；CCL(中小型單位)報188.51點，創97周新高，按周升0.04%；CCL(大型單位)報187.72點，創101周（即2019年7月後）、同約23個月新高，按周升0.73%。

CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升4周，分別升2.55%、2.11及2.34%，而 CCL(大型單位)連升4周共2.08%。上述CCL四大整體指數齊升4周，是2019年5月、即109周（約25個月）以來首現。

四大分區方面，港島CCL Mass最新報194.28點，按周升0.77%，連升2周共1.56%；九龍CCL Mass報185.97點，按周跌0.07%；新界東CCL Mass報202.30點，按周跌0.21%，繼續企穩202點水平；新界西CCL Mass報175.22點，按周跌0.33%，連升7周後回軟，惟繼續企穩175點水平。