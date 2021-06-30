值得留意的是，上述毗鄰地皮在2013年由恒地（0012）以28.88億元、每方呎樓面約5,200元的住宅地（現已發展為高爾夫．御苑）中標，意味該區8年來，地價上升77%。

永泰地產投資及發展部董事總經理吳家煒指，集團非常高興投得地皮，項目位置優越，步行至上水站僅約10分鐘，並毗鄰粉嶺高爾夫球場，政府近年正大力推動的大灣區藍圖，以及落馬洲河套發展和規劃中的北環線鐵路，集團相信區內基建及生活配套更趨完善，並特別看好新界北一帶發展。

吳續指，集團認為香港樓市將繼續平穩發展，並將會持續從不同渠道增加土地儲備作長遠發展。

上述地皮毗鄰粉嶺高爾夫球會，地皮面積約4.74萬方呎，最高可建樓面約28.42 萬方呎，地皮估值14.5 億至22.68億元，每方呎樓面地價約5,100至近8,000元。

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