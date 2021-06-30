永泰逾26億奪粉錦公路住宅地 每方呎樓面地價9208元
文章日期：2021年6月30日 18:46
上周五(6月25日)接獲17份標書的粉嶺粉錦公路與青山公路-古洞住宅官地，由永泰地產（0369）以26.168億元，以最高可建樓面28.42萬方呎計，每方呎樓面地價約9,208元，較市場預期上限每方呎樓面價8,000元，高出約15%，並較今年4月新地（0016）投得上水古洞北新發展區第25區，每方呎樓面地價7,184元高28%。
值得留意的是，上述毗鄰地皮在2013年由恒地（0012）以28.88億元、每方呎樓面約5,200元的住宅地（現已發展為高爾夫．御苑）中標，意味該區8年來，地價上升77%。
永泰地產投資及發展部董事總經理吳家煒指，集團非常高興投得地皮，項目位置優越，步行至上水站僅約10分鐘，並毗鄰粉嶺高爾夫球場，政府近年正大力推動的大灣區藍圖，以及落馬洲河套發展和規劃中的北環線鐵路，集團相信區內基建及生活配套更趨完善，並特別看好新界北一帶發展。
吳續指，集團認為香港樓市將繼續平穩發展，並將會持續從不同渠道增加土地儲備作長遠發展。
上述地皮毗鄰粉嶺高爾夫球會，地皮面積約4.74萬方呎，最高可建樓面約28.42 萬方呎，地皮估值14.5 億至22.68億元，每方呎樓面地價約5,100至近8,000元。
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