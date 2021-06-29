是次增加考試費用事宜早前獲地監局轄下執業及考試委員會正式通過，由地監局行政部門於今天舉行的定期聯絡會議上向主要業界代表公布。地監局解釋，地產代理及營業員資格考試的考試費自2018年1月起已一直沒有調整。鑑於舉辦考試的行政成本不斷上漲，執業及考試委員會通過提高考試費，並決定於明年1月1日起生效。

地監局行政總裁韓婉萍表示，地監局行政部門已盡最大努力承擔過去數年間不斷上升的舉辦考試成本；然而，局方無可避免要調整考試費，以維持地監局財政穩建。地監局認為，基於考試費已數年沒有調整，是次加幅屬於溫和。而新收費定於明年1月始實施，可讓有意報考的考生有充足時間考慮及準備。

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