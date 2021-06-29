2012年沽凱旋門 7年勁賺6350萬

吳錦倫過往投資過不少豪宅物業，獲利最多的一次為2005年以6150萬元購入九龍站凱旋門一個「大宅門」單位，2012年以1.25億元售出，帳面勁賺6350萬元，但亦有多個蝕讓個案，如2016年以3600萬元售出鴨脷洲南灣1座極低層B室，實用1795方呎，實呎20055元，Ken Sir於2010年以3949萬元購入，連使費計蝕約560萬元或14%；另2010年以3186.2萬元購入的上水天巒一幢洋房，2013年亦以3050萬元售出，連使費計蝕逾300萬元。

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