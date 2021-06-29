補習天王Ken Sir 2450萬「首置」入市君臨天下
文章日期：2021年6月29日 15:24
樓市暢旺，連久未入市的補習天王，亦重出江湖購入豪宅。土地註冊處顯示，一手創辦現代教育的補習天王Ken Sir吳錦倫(NG KAM LUN ERIC)，本月初以2450萬元購入九龍站君臨天下3座高層E單位，屬實用833方呎的兩房連儲物室間隔，實呎29412元。吳錦倫今次入市，只需付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市。原業主2017年10月2300萬元購入，持貨不足4年，帳面獲利150萬元，惟扣除釐印等使費後，料實際獲利數萬元或平手離場。
2012年沽凱旋門 7年勁賺6350萬
吳錦倫過往投資過不少豪宅物業，獲利最多的一次為2005年以6150萬元購入九龍站凱旋門一個「大宅門」單位，2012年以1.25億元售出，帳面勁賺6350萬元，但亦有多個蝕讓個案，如2016年以3600萬元售出鴨脷洲南灣1座極低層B室，實用1795方呎，實呎20055元，Ken Sir於2010年以3949萬元購入，連使費計蝕約560萬元或14%；另2010年以3186.2萬元購入的上水天巒一幢洋房，2013年亦以3050萬元售出，連使費計蝕逾300萬元。
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