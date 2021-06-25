Megabox推暑假優惠 料生意額重返疫情前
文章日期：2021年6月25日 16:57
暑假將至，礙於新冠疫情關係市民未能出遊，有商場推出新優惠促進消費；嘉里（0683）旗下九龍灣商場MegaBox高級總監文靜芝指，配合發展「mallcation」，將舉辦MegaBox「Disney Summer Home Party」主題裝置，優化租户在兒童及親子方面的配套。文續稱，近日樓市和股市向好、疫情放緩，看好未來消費市道，認為下半年商場生意額、人流可重回2019年疫情前，預計暑假Megabox的生意額、人流，將比平日最少有一成升幅，比去年同期更上升三至四成。
至於租務方面，Megabox租户比例高達9成多，其中以食肆、家品、百貨為主，目前已與6成租户洽商續租，續租加租幅度約1成。
基於特區政府向市民發放的電子消費券，將在下月4日接受申請；文靜芝透露，MegaBox與不同電子消費平台合作，包括WeChatPay HK、AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus及Tap & Go拍住賞，推消費券多重賞，其中以WeChat Pay在商場內家庭及親子商戶消費，可換領優惠券；商場亦與本地虛擬銀行livi bank合作，開户可享100%回贈，總值30萬。
此外，顧客於Megabox消費除可換購迪士尼精品，更可參加大抽獎，有機會贏取iPhone 12 Pro及商户現金券，總值約5萬元。
記者:郭雯慧
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