至於租務方面，Megabox租户比例高達9成多，其中以食肆、家品、百貨為主，目前已與6成租户洽商續租，續租加租幅度約1成。

基於特區政府向市民發放的電子消費券，將在下月4日接受申請；文靜芝透露，MegaBox與不同電子消費平台合作，包括WeChatPay HK、AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus及Tap & Go拍住賞，推消費券多重賞，其中以WeChat Pay在商場內家庭及親子商戶消費，可換領優惠券；商場亦與本地虛擬銀行livi bank合作，開户可享100%回贈，總值30萬。

此外，顧客於Megabox消費除可換購迪士尼精品，更可參加大抽獎，有機會贏取iPhone 12 Pro及商户現金券，總值約5萬元。

記者:郭雯慧

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