英皇國際物業經理蔡宏基表示，項目為大規模市區地皮，供應罕有，而市區項目亦有一定剛性需求，港鐵屯馬線通車亦有利該項目。若投得項目，料將興建逾千伙，並以中型單位為主。

佳兆業資本市場部總經理杜晴則指，項目鄰近港鐵站，集團看好其發展潛力，並看好香港樓市發展，未來有優質項目都有興趣。

項目位於庇利街/榮光街，毗鄰為紅磡環海．東岸及碧麗花園，地盤面積7.97萬方呎，最高可建樓面717,464方呎，包括約11.95萬方呎商業樓面，預計提供1150個住宅單位，為2014年9月後，市建局批出觀塘市中心第二、三發展區項目（現已發展為凱滙1及2期）涉及近150萬方呎樓面後，近7年來最大型市區重建項目。

市場最高估值達107.62億元，預計每方呎樓面地價1.3萬至1.5萬元。

記者:林尚民