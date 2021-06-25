就記者現場所見，入標發展商大多屬獨資競投，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐、嘉里（0683）獨資、華懋、英皇國際（0163）、其士國際（0025）、永泰地產（0369）、佳兆業（1638）、漢國置業（0160）、建灝地產；另外，信置（0083）、九建（0035）亦有入標。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，集團以獨資競投，出價已考慮地皮限制及同區二手表現。他認為，地皮鄰近高爾夫球場，單位可享開揚景致，預計發展中小型單位為主，部分樓面或可作洋房。他續指，集團看好新界西北發展，有興趣競投古洞第24區地皮。

漢國地產董事李振彪表示，地皮規模合適集團發展，故獨資入標。他表示，現時本港住宅有需求大，希望可以投得地皮，繼續回流香港作物業發展。

建灝地產行政經理林綺華表示，地皮剪裁四正易於規劃，加上住宅需求強勁，故以獨資競投，出價已考慮市況因素。

上述地皮毗鄰粉嶺高爾夫球會，鄰近恒地（0012）正銷售的高爾夫．御苑，地皮面積約4.74萬方呎，地皮四正，易於規劃，最高可建樓面約28.42萬方呎，地皮估值14.5億至22.68億元，每方呎樓面地價約5100至近8000元。

記者：甘潔瑩、盧浩鏘