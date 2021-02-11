1房折實656萬入場

今張價單212伙，包括62個1房、126個2房及24個3房單位，實用329至643方呎，定價758.8至1912.7萬元，折實656.3萬至1654.4萬元，實呎22994至30295元，折實實呎由19888至26204元。今批售價及呎價最低一伙均為實用330方呎的1B座1樓D室，定價758.8萬元，定價656.3萬元，折實實呎19888元，最低2房單位為1A座1樓B室，實用444方呎，定價1061.3萬元，折實918萬元，折實實呎20676元，另最低售價3房單位為1B座1樓H室，實用598方呎，定價1500.7萬元，折實1298.1萬元，折實實呎21707元。

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