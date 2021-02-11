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維港1號開價前夕 HENLEY低座一房呎售2.7萬

文章日期：2021年6月23日 20:54

中海外（0688）啟德跑道區全新盤維港1號開價在即，恒地（0012）旗下啟德 THE HENLEY I，今日以825.17萬元，售出低座B座6樓E室，屬實用面積302方呎一房戶，折合實呎27324元。

 

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