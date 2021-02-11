Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
卓越財經大獎
即時地產新聞
維港1號開價前夕 HENLEY低座一房呎售2.7萬
文章日期：2021年6月23日 20:54
Share
prev
next
中海外
（0688）
啟德跑道區全新盤維港1號開價在即，恒地
（0012）
旗下啟德 THE HENLEY I，今日以825.17萬元，售出低座B座6樓E室，屬實用面積302方呎一房戶，折合實呎27324元。
相關新聞
西貢瀚廬獨立屋1.35億沽 16年勁賺1億
利嘉閣真盤源「假一賠千」迄今22宗舉報成立
恒大否認遭銀行削貸 惠譽降評級 指減債存在執行風險 股價近月受壓
新盤逾億成交本月10宗 吸金近21億 整體一手成交撲1600宗 今年按月次高
財團米埔地批建71幢洋房 樓面近14萬呎
高山企業豐華工業大廈明強拍 底價8億
惠譽調低恒大信貸評級至B級 進一步陷入垃圾級別
米埔鄰近地皮獲批建71幢洋房
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款