鄭冠麒表示，42 TUNG ST. 涉23層，提供13個單位，包括9個分層標準戶，實用585方呎，2房間隔，位於5至12層；以及4個複式單位，位於6至19樓，實用1157方呎，屬3房2套間隔，其中5樓及16樓分別包括346方呎及43方呎平台，銷售目標為吸納本地年輕人及小型家庭。鄭又稱，除5樓和複式單位會採用招標形式出售外，其餘以價單形式出售，實際銷售則會先公布價單。

TDS合夥人兼項目部主管梁祈安表示，42 TUNG ST.坐落蘇豪低密度住宅區，可謂城市綠洲，讓賣家享有既獨特又寧靜生活環境。項目更採用獨立電梯大堂，住户需拍卡才可到另一層，私隱度高。

TDS主席簡基富透露，未來將有3個項目落成，包括淺水灣125號、堅尼地道33至35號及荷里活道15至29號。鄭冠麒補充，淺水灣為全複式豪宅項目，將會以現樓出售，堅尼地道料於下年年底出售，推出1至3房，至於荷里活道則為商業項目。

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