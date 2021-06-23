負責拍賣的第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，發展商以往收購工廈，計算土地價值時較困難，一般地皮規模大，重建價值才會高於原有價值，而政府推出「標準金額」補地價先導計劃，以及近年較細的工業單位售價理想，令發展商更容易計算項目重建價值。

他又表示，疫情令物流倉庫需求上升，近期有業主把大型工廈單位劏細出售，價錢理想，加上補地價先導計劃，吸引發展商投資工廈或地工廈申請重建成商廈，目前仍有數宗同類型強拍申請正在處理，其中一宗已完成聆訊待批強拍令，料工廈強拍趨勢會上升。

陳超國續稱，不少過去2、3年申請強拍之項目今年將會進入最後審訊階段，相信今年整體.。強拍宗數比去年多，但上半年只有5至6宗強拍申請，預期全年新申請宗數會較去年減少，全年料只有約10至15宗。

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