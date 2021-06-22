米埔鄰近地皮獲批建71幢洋房
文章日期：2021年6月22日 18:28
屋宇署最新公布，該署於4月共批出16份建築圖則，包括7項住宅及商住發展等，其中由Capital Chance Limited持有的元朗米埔一幅地皮，獲批建71幢2層高(在一層地庫之上)洋房，另有其他會所等設施，涉及138977方呎住宅樓面，即平均每幢洋房樓面涉近2000方呎。上述Capital Chance Limited公司董事為林漢華、梁淑冰，市場有指相關地皮由新地（0016）及恒地（0012）持有，而該公司在附近一帶亦持有其他地皮。
此外，多個市區項目亦獲批圖則，雅居樂（3383）鰂魚涌柏架山道2至8號前公務員合作社地盤，獲批建1座14層高住宅，涉27715方呎樓面。會德豐灣仔春園街、三板街項目，獲批建1座25層高商住物業，涉34413方呎住宅及3666方呎非住宅物業；另外，由Lucky Step Properties Limited持有的西半山羅便臣道62E號，亦批建1座24層高(在3層低層地下之上)商住物業，提供33725方呎住宅及逾1500方呎非住宅樓面。
九龍方面，宏安地產（1243）大角嘴洋松街50至62號及菩提街6至8號項目，獲批建1座21層高(在3層基座之上)商住項目，住宅樓面涉51289方呎，另有逾1萬方呎非住宅樓面
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