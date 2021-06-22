屋宇署最新公布，該署於4月共批出16份建築圖則，包括7項住宅及商住發展等，其中由Capital Chance Limited持有的元朗米埔一幅地皮，獲批建71幢2層高(在一層地庫之上)洋房，另有其他會所等設施，涉及138977方呎住宅樓面，即平均每幢洋房樓面涉近2000方呎。上述Capital Chance Limited公司董事為林漢華、梁淑冰，市場有指相關地皮由新地（0016）及恒地（0012）持有，而該公司在附近一帶亦持有其他地皮。