即時地產新聞

米埔鄰近地皮獲批建71幢洋房

文章日期：2021年6月22日 18:28

屋宇署最新公布，該署於4月共批出16份建築圖則，包括7項住宅及商住發展等，其中由Capital Chance Limited持有的元朗米埔一幅地皮，獲批建71幢2層高(在一層地庫之上)洋房，另有其他會所等設施，涉及138977方呎住宅樓面，即平均每幢洋房樓面涉近2000方呎。上述Capital Chance Limited公司董事為林漢華、梁淑冰，市場有指相關地皮由新地（0016）及恒地（0012）持有，而該公司在附近一帶亦持有其他地皮。

此外，多個市區項目亦獲批圖則，雅居樂（3383）鰂魚涌柏架山道2至8號前公務員合作社地盤，獲批建1座14層高住宅，涉27715方呎樓面。會德豐灣仔春園街、三板街項目，獲批建1座25層高商住物業，涉34413方呎住宅及3666方呎非住宅物業；另外，由Lucky Step Properties Limited持有的西半山羅便臣道62E號，亦批建1座24層高(在3層低層地下之上)商住物業，提供33725方呎住宅及逾1500方呎非住宅樓面。

九龍方面，宏安地產（1243）大角嘴洋松街50至62號及菩提街6至8號項目，獲批建1座21層高(在3層基座之上)商住項目，住宅樓面涉51289方呎，另有逾1萬方呎非住宅樓面

 

其他報道

愉城三房1058萬易手 14年賺2.5倍

瀚名三房3743萬沽呎價3.3萬 創項目雙新高

高山企業豐華工業大廈明強拍 底價8億

嘉里緹山洋房1.7億售出 實呎近6萬

新地商場配合消費券計劃 新推1200萬獎賞

「低調殼王」高振順2940萬購MOUNT NICHOLSON三個車位

海翩匯開放式特色戶605萬沽 實呎2.42萬雙破頂

西貢尚林洋房4350萬沽 比近兩年前價單折實價貴7%

美聯次輪招聘 錄近百宗查詢逾5成求職者獲聘

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款