新地商場配合消費券計劃 新推1200萬獎賞
文章日期：2021年6月22日 16:07
特區政府向市民派的電子消費券，將於下月4日開始接受登記，新地（0016）旗下15個商場、主要包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣WTC世貿中心、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場等配合消費券計劃，將於8月1日至12月27日期間、目標送出總值超過1,200萬元獎賞。新地代理執行董事馮秀炎表示，香港市民以指定電子消費券領取平台，即八達通、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，在新地旗下商場消費，有機會獲取多重獎賞，包括最高消費賞高達200%回贈、賺取雙倍積分高達10萬分、每月贏取iphone 12、名貴鑽飾、5星酒店Staycation或其他潮流禮品。
馮秀炎續指，隨著新冠疫情逐步緩和，加上暑期即將來臨，集團旗下商場也推出多個優惠，包括與逾300個人氣品牌合作推出「感謝月」，市民可用低至1元換購約1,000件潮流產品，還推出「新地購物一站通」網上購物平台，以低至7折購買潮流品牌購物禮券等，希望籍以刺激本港消費市道。
她表示，隨著本港市民即將領取政府電子消費券，新地旗下15個商場計劃推出5重優惠獎賞，包括高達400元美食優惠券、贏取iphone 12、名貴鑽飾、5星酒店Staycation等；集團同時於多個商場設置結合數碼科技、運動及度假優閒元素的暑期裝置，包括apm數碼運動度假「型」，將變身為全港首個商場Sportcation Hub，提供電子健體及悠閑綠化設施；而大埔超級城則打造逾千方呎的「都市花田農莊」，在太陽花海下打卡等。
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