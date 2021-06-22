馮秀炎續指，隨著新冠疫情逐步緩和，加上暑期即將來臨，集團旗下商場也推出多個優惠，包括與逾300個人氣品牌合作推出「感謝月」，市民可用低至1元換購約1,000件潮流產品，還推出「新地購物一站通」網上購物平台，以低至7折購買潮流品牌購物禮券等，希望籍以刺激本港消費市道。

她表示，隨著本港市民即將領取政府電子消費券，新地旗下15個商場計劃推出5重優惠獎賞，包括高達400元美食優惠券、贏取iphone 12、名貴鑽飾、5星酒店Staycation等；集團同時於多個商場設置結合數碼科技、運動及度假優閒元素的暑期裝置，包括apm數碼運動度假「型」，將變身為全港首個商場Sportcation Hub，提供電子健體及悠閑綠化設施；而大埔超級城則打造逾千方呎的「都市花田農莊」，在太陽花海下打卡等。

其他報道

「低調殼王」高振順2940萬購MOUNT NICHOLSON三個車位

海翩匯開放式特色戶605萬沽 實呎2.42萬雙破頂

西貢尚林洋房4350萬沽 比近兩年前價單折實價貴7%

美聯次輪招聘 錄近百宗查詢逾5成求職者獲聘

21 BORRETT ROAD四房近1.7億沽 呎價撲8萬

本月新盤逾20宗撻訂 SEA TO SKY四房客料遭殺訂102萬

鯉景灣三房1270萬沽 11年升值逾倍