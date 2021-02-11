嘉禾指，院線一直積極開拓戲院版圖，全新戲院嘉禾大埔設有4個影廳，並提供近400個座位，當中包括嘉禾院線獨有配備之D-BOX動感座位，獨有的震撼效果配上精彩之電影，無疑能令電影觀感層次提升。

橙天嘉禾娛樂集團首席運營官兼執行董事鄒秀芳表示，大埔區自2001年以後未有戲院落戶，居民20年來都需要不時跨區欣賞電影。嘉禾院線留意到居民對戲院的需求，因此嘉禾大埔除了擔當戲院的角色，亦希望為社區帶來耳目一新的感覺。隨著未來新界東有更多新屋苑落成，嘉禾希望進駐大埔後可凝聚一班愛電影的朋友，滿足不同戲迷需要，為社區帶來全新娛樂體驗。

新地代理執行董事馮秀炎則表示，大埔超級城是次能與嘉禾院線聯手，為大埔區、以及新界東居民帶來全新戲院「嘉禾大埔」，面積達1.5萬方呎，並成為新界東北動感影院，兼區內唯一的戲院，集團希望藉此能讓新界東、尤其是大埔區居民隨時享受看電影的樂趣。

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