尚翠苑實呎首破1.4萬 再創新界未補價居屋新高
文章日期：2021年6月21日 15:36
新一批白居二客入市下，荃灣尚翠苑屢錄破頂成交。中原地產分行市務經理麥耀倫表示，尚翠苑本月累錄約20宗成交，較上月全月7宗成交增加1.9倍，其中尚翠苑B座中層7室成交，實用面積441方呎，2房間隔，以628萬元未補價沽出，實呎14240元。翻查資料，上述單位除為屋苑實呎首破1.4萬元外，更是該屋苑，有單位於不足一個月內第三度創出新界未補價居屋呎價紀錄。
麥耀倫表示，買家為「白居二」上車客，上址附有雅致裝修。原業主2017年以264萬元向房委會未補價購入，持貨約4年，帳面獲利364萬元或近1.4倍。 資料顯示，荃灣尚翠苑C座高層8室，實用441方呎，可間成2房間隔，上周獲白居二客以615萬元未補價購入，實呎13946元，為屋苑本月內第二度刷新新界未補價居屋呎價最高紀錄。此外，本月上旬，屋苑A座高層6室，以實呎13796元打破當時新界未補價居屋呎價紀錄，該單位實用511方呎，以705萬未補價成交。
其他報道
PARK YOHO Sicilia一房633萬沽同類新高 5年賺三成
VAU Residence首輪沽54伙 63%買家選建築期付款
按揭計算機