麥耀倫表示，買家為「白居二」上車客，上址附有雅致裝修。原業主2017年以264萬元向房委會未補價購入，持貨約4年，帳面獲利364萬元或近1.4倍。 資料顯示，荃灣尚翠苑C座高層8室，實用441方呎，可間成2房間隔，上周獲白居二客以615萬元未補價購入，實呎13946元，為屋苑本月內第二度刷新新界未補價居屋呎價最高紀錄。此外，本月上旬，屋苑A座高層6室，以實呎13796元打破當時新界未補價居屋呎價紀錄，該單位實用511方呎，以705萬未補價成交。

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