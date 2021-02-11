樓市氣氛持續暢旺，具體反映今年5月24日至30日、即復活節長假計第9周後市況的中原城市領先指數CCL，三大整體指數齊升，近9周即逾兩個月來出現8次，當中CCL報186.58點，按周升0.49%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報189.33點，按周升0.53%；CCL(中小型單位)報186.80點，按周升0.47%。三大整體指數同創94周、即約21個月新高 (即2019年9月後)，兼齊升三周，其中CCL Mass 累升1.65%、CCL(中小型單位)累升1.41%及CCL累升1.13%。