三大整體樓價指數創21個月新高 CCL距歷史高位僅2%
文章日期：2021年6月18日 16:09
樓市氣氛持續暢旺，具體反映今年5月24日至30日、即復活節長假計第9周後市況的中原城市領先指數CCL，三大整體指數齊升，近9周即逾兩個月來出現8次，當中CCL報186.58點，按周升0.49%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報189.33點，按周升0.53%；CCL(中小型單位)報186.80點，按周升0.47%。三大整體指數同創94周、即約21個月新高 (即2019年9月後)，兼齊升三周，其中CCL Mass 累升1.65%、CCL(中小型單位)累升1.41%及CCL累升1.13%。
不過，CCL(大型單位)報185.39點，按周升0.57%，連升2周共0.81%，走勢反覆向上。
中原研究部高級聯席董事黃良昇指，復活長假後9周計， CCL四大整體指數齊升出現4次，當中CCL Mass累升3.97%、CCL(中小型單位)累升3.71%、CCL累升3.68%、CCL(大型單位)累升3.54%。事實上，現時CCL Mass 距自己歷史高位相差1.22%、CCL(中小型單位)相差1.78%、CCL相差2.05%、CCL(大型單位)相差3.40%，相信樓價升勢持續， CCL短期內即將重返自己190.48點的歷史高位。
分區指數方面，新界西樓價走勢強勁，新界西CCL Mass最新報175.21點，為歷史第三高，距離2018年7月錄176.99點的歷史高位，相差僅1.01%，是CCL八大指數中，最接近自己的歷史高位；本周指數按周升0.41%，連升6周，相信新界西CCL Mass有望率先重返歷史高位。
另九龍CCL Mass報186.59點，創94周即約21個月新高，按周升2.44%，連升3周共4.32%；港島CCL Mass報191.30點，按周跌0.53%，連續8周企穩191點水平。此外，新界東CCL Mass報195.20點，前周急升後，正常回軟兩周。
三區指數與自己歷史高位相比，九龍CCL Mass相差1.12%，港島CCL Mass相差3.99%，新界東CCL Mass相差6.52%。