ECA International亞洲區域總監關禮廉表示：「雖然本港租金下跌，匯率亦趨疲弱，但香港仍然是全球外派僱員生活費用最高的城市。儘管與歐元及人民幣等多個主要貨幣相比，港元在過去 12 個月的表現相對走弱，但紐約也面對相似情况，其排名由第二位下降至第四位，香港則仍名列榜首。」

ECA International進行外派僱員生活費用研究已有50年。該公司每年都作出兩次主要調查，以協助企業計算生活費用津貼，從而使員工派駐海外時的消費力得到保障。有關調查針對全球超過480個地點，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務。這次研究同時包括了ECA住房調查報告的數據，比較全球超過400個地區之中，外派員工通常租住區域的租金費用。

有一種說法，指香港的僱員生活費用高企，會削弱外國公司派員工來港的意欲，有損香港的競爭力，不過也有人認為，正是香港的競爭力高，所以才不怕相關費用高企，又或是由於有吸引力，業主才敢加租。

然而，筆者認為也可能是香港土地供應短缺，才令租金高企，其他服務和商品的價格也因高租金而被且扯高，政府要在土地供應多加努力。

陸振球

明報投資及地產版主編