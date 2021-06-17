瑧樺住客會所「Treehouse Club」佔地4360方呎，設有趟門分隔小朋友及大人專區。其中為小朋友而設的室內遊樂園Adventure Playland，延續Curiosity in Nature理念，以樹屋探索作主題，小朋友可穿梭不同造型的樹屋玩樂。同時，亦設有兒童閱讀區及波波池。

單位配備方面，住客除可使用傳統門匙進入室內，為提高便利及安全程度，瑧樺亦加入智能門鎖Artislock，同時亦可利用指紋掃描、或應用程式操控大門開關、信箱及升降機，無需觸碰按鈕或門柄，顧及疫情下的衛生需要。

物業外立面方面，採用玻璃幕牆、配合垂直花園設計，各層大堂皆設有園景，每4層種有小型灌木植物，並以充滿森林氣息的橄欖綠色、淺灰色及黃銅色作主調，進一步營造大自然氣息，其中空中花園更是住宅項目中，鮮有的設有升降機直達，體貼傷健人士需要；空中花園內種植有逾30種植物，包括特色及食用植物，植物旁設有QR CODE掃描，住客可走近大自然，探索自然生態。

瑧樺除包括住宅外，更設地下及一樓涉8200方呎商舖空間，其中入口當眼位置的一樓特色商舖，打造成玻璃樹屋造型，為項目一大打卡勝地。

記者:郭雯慧

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